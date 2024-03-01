Костевич рассказала о ситуации на рынке труда

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич перед итоговой коллегией министерства рассказала журналистам о ситуации на рынке труда, передает корреспондент БЕЛТА.



По словам министра, ряд нанимателей поднимает вопрос о дефиците трудовых ресурсов, прежде всего квалифицированной рабочей силы. «На рынке труда наблюдается самый низкий уровень безработицы. Он сегодня составляет 3,5%. Это действительно низкий уровень безработицы», — сказала она.



Что касается вакансий, то сегодня это почти 135 тыс. свободных мест. По словам Ирины Костевич, их количество взаимосвязано с развитием экономики. «Мы видим, как развивается экономика, какой достигнут уровень ВВП», — добавила она.



Министр заметила, что ситуация на рынке труда коррелирует с потребностью нанимателя для обеспечения портфеля заказов, чтобы обеспечить соответствующий рост добавленной стоимости, выручки и прибыли.