Запрет на ловлю щуки введен в Беларуси с 1 марта 2024

И напомнили, что вылов указанной рыбы влечет за собой административную ответственность в виде штрафа от 10 до 30 базовых величин, или от 400 до 1200 рублей (по состоянию на 1 марта 2024 года). Кроме того, также нужно будет заплатит вред в размере 9 базовых величин (360 рублей) за каждую выловленную рыбу. В том случае, если вред будет причинен на сумму от 100 базовых величин (от 4000 рублей), то уже предусматривается уголовная ответственность.