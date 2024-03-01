Запрет на ловлю щуки введен в Беларуси с 1 марта 2024

В Беларуси с 1 марта 2024 года введен запрет на ловлю щуки, проинформировали в пресс-службе Государственной инспекции охраны животного и растительного мира.
В сообщении говорится, что в период с 1 марта по 15 апреля запрет на ловлю щуки вводится в Брестской, Гомельской, Могилевской, а также Гродненской и Минской областях. А с 9 марта по 23 апреля запрещено ловить щуку в Витебской области. В ведомстве обратили внимание на то, что случайно пойманная щука в указанный период, должна быть сразу отпущена.
И напомнили, что вылов указанной рыбы влечет за собой административную ответственность в виде штрафа от 10 до 30 базовых величин, или от 400 до 1200 рублей (по состоянию на 1 марта 2024 года). Кроме того, также нужно будет заплатит вред в размере 9 базовых величин (360 рублей) за каждую выловленную рыбу. В том случае, если вред будет причинен на сумму от 100 базовых величин (от 4000 рублей), то уже предусматривается уголовная ответственность.
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