Генштаб: число контрактников в белорусской армии увеличилось в 1,5 раза

МИНСК, 1 мар — Sputnik. По сравнению с 2021 годом количество военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, увеличилось в Беларуси в полтора раза. Об этом заявил консультант отдела призыва на военную службу главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС Андрей Мурашов в программе «PRO Армию» на «СБ ТВ».
«В последние годы наблюдается рост числа молодых людей, избравших военную службу по контракту. Статистика это подтверждает: в 2023-м по сравнению с 2021-м количество таких молодых людей увеличилось в полтора раза», — сказал Мурашов.
По его словам, на фоне происходящих событий в мире белорусы не только не испугались, но и поняли, что учиться военному делу является жизненной необходимостью.
«И вся военно-политическая обстановка вокруг Беларуси сейчас способствует формированию у людей соответствующего мировоззрения», — отметил представитель Генштаба.
Он уточнил, что «даже увеличился набор военнослужащих по контракту на должности солдат и сержантов. И в том числе из числа призывников».
Прием на военную службу по контракту не только граждан, которые имеют какой-то военный опыт, но и молодых людей из числа призывников проводится в Беларуси с 2014 года, напомнил Мурашов.
Он также подчеркнул, что события, происходящие на Украине, в целом не оказали влияния на мероприятия призыва в Беларуси — они как проходили в плановом порядке, так и проходят.