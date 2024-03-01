Жительница Нижнекамска живет в городской квартире с ягненком и курицей

«К нам пришел папа, сказал, что ягненок родился, а мама отказалась. У коровы тоже нет молока. Наверное, говорит, умрет. Я поехала спасать. Он был очень слабеньким. Но выходила. Мне говорили, что не выживет. Но, как видите, теперь бегает, скоро поедет в деревню», — рассказала девушка.