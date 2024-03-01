Жительница Нижнекамска живет в городской квартире с ягненком и курицей

В квартире в Нижнекамске обосновался необычный дуэт — ягненок и курица, спасенные от неизбежной смерти благодаря заботе Альбины Исмаевой. С детства мечтая о профессии ветеринара, Альбина не смогла пройти мимо беды маленьких беззащитных животных, которых отвергли их матери.
«Бухгалтером я ни один день не работала. А ветеринаром работаю, но бесплатно. Они мне дают энергию, как батарейка, заряжают», — поделилась Альбина Исмаева.
Помимо ягненка и курицы вместе с девушкой живет и попугай. На такую экзотическую «солянку» животных для городской квартиры, ходят смотреть соседи. Косых осуждающих взглядов нет, близкие Альбину тоже поддерживают.
«К нам пришел папа, сказал, что ягненок родился, а мама отказалась. У коровы тоже нет молока. Наверное, говорит, умрет. Я поехала спасать. Он был очень слабеньким. Но выходила. Мне говорили, что не выживет. Но, как видите, теперь бегает, скоро поедет в деревню», — рассказала девушка.
Четвероногой малышке недавно исполнился месяц. Ей дали имя Айла, что с татарского переводится как лунный свет, потому что макушку ягненка украшает белый полумесяц.
А курочка получила городскую «прописку» 4 месяца назад. Слабенького птенца Альбина привезла к себе домой, хотя все говорили, что птица не выживет.
Курочка и ягненок эту весну будут встречать уже в деревне. Альбина отвезет их к родителям. Неделю будет жить с ними, чтобы они легче проходили адаптацию.