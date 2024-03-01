Казахстанцев стало больше

В конце 2023 года эксперты АО «Центр развития трудовых ресурсов» (ЦРТР) подготовило демографический прогноз. По их данным, к 2050 году ожидается, что население республики составит порядка 27,5 млн человек, две трети из которых будут проживать в мегаполисах и южных регионах.