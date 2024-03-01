Казахстанцев стало больше

Как следует из отчета статистиков, на 1 января в Казахстане проживало 20 033 546 человек. За месяц количество казахстанцев возросло на 20 119 человек. И теперь на 1 февраля 2024 года в стране насчитывается 20 053 665 казахстанцев.
Больше всего населения проживает в:
- Алматы (2 234 963 человека);
- Туркестанской области (2 142 058 человек);
- Алматинской области (1 532 985 человек).
Также отмечено, что в городах Казахстана проживает 12 473 658 человек. В то время как в сельской местности — 7 580 007 казахстанца.
В конце 2023 года эксперты АО «Центр развития трудовых ресурсов» (ЦРТР) подготовило демографический прогноз. По их данным, к 2050 году ожидается, что население республики составит порядка 27,5 млн человек, две трети из которых будут проживать в мегаполисах и южных регионах.