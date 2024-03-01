Как дополнительный час отразится в квитанциях за электричество у казахстанцев

«Беспокойство населения, конечно, нормальное и понятное явление. То, что темнеть будет раньше и людям придется пораньше включать свет. У нас есть прибор учета, каждый потребитель будет оплачивать столько, сколько потребил. А то, что световой день сдвинулся на час, потребление вечернее увеличено, но ведь и утреннее потребление сокращается. Поэтому расходы уравниваются. В принципе, значительного увеличения показаний в квитанциях мы не ожидаем, даже считаем, что переход на единый часовой пояс не должен отразиться на оплате населения за электричество. Отметим, что все нуждающиеся, у кого коммуналка будет превышать 10% от дохода, могут рассчитывать на господдержку. Они обращаются в исполнительные органы и получают разницу за коммунальные услуги».