В Таджикистане случился блэкаут. Часть жителей страны на три часа осталась без света, воды и отопления

Сегодня примерно с 11 утра в столице и ряде регионов Таджикистана наблюдались перебои с электричеством. Жители Душанбе также столкнулись с отключением отопления и проблемами в системе водоснабжения. Кроме того, таджикистанцы остались без сотовой связи и интернета. Электроснабжение возобновилось спустя три часа.
Отключения миновали город Бохтар и Горно-Бадахшанскую автономную область, которая обеспечивается электричеством благодаря местных ГЭС.
Таджикские СМИ сообщают, что причиной блэкаута стала авария на Нурекской ГЭС. Также отмечается, что уровень воды на электростанции снизился на семь метров.
Официальных заявлений властей о ситуации не поступало.