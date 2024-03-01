В Таджикистане случился блэкаут. Часть жителей страны на три часа осталась без света, воды и отопления

Сегодня примерно с 11 утра в столице и ряде регионов Таджикистана наблюдались перебои с электричеством. Жители Душанбе также столкнулись с отключением отопления и проблемами в системе водоснабжения. Кроме того, таджикистанцы остались без сотовой связи и интернета. Электроснабжение возобновилось спустя три часа.