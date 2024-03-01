«Мэрцишор» отметят в России вопреки отказу официальной Молдовы организовать праздник в РФ

Мероприятие организует 22 марта Культурно-образовательный центр Молдовы в России.
«Мы, молдаване, здесь, в России, очень трепетно относимся к своим традициям. Это нас всех, живущих вдали от родины, очень сближает, помогает не забывать свои корни. И в этом году, не дожидаясь какой-либо помощи от нашего правительства, силами Культурно-образовательного центра мы сами организуем наш любимый национальный праздник весны “Мэрцишор”.
Всех гостей фестиваля ждут в Москве концерты, в том числе звезд молдавской и российской эстрады, выставка национальных молдавских костюмов и атрибутики, мастер-классы по изготовлению мэрцишоров — красно-белых бутоньерок на удачу и благополучие. А также подарки — мэрцишоры, сделанные воспитанниками молдавского интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья. Праздники планируются и в регионах.
Ранее министр культуры Молдовы Серджиу Продан заявил, что власти впервые организуют для диаспор праздник весны «Мэрцишор». В списке стран для народных гуляний не оказалось России, в которой сейчас проживает большая часть выходцев из Молдовы. Это возмутило представителей российской диаспоры молдаван.
«Нельзя делить молдаван на своих и чужих, в нас течет одна кровь, у нас общие традиции, культура и прошлое. Мы — одна семья, а из нас пытаются сделать врагов. Это настоящее преступление нынешней власти против всего молдавского народа. Но они не отменят нам “Мэрцишор”.
«Мэрцишор» — традиционный праздник встречи весны, когда принято дарить друг другу весенние красно-белые «талисманы».
В основе праздника лежит несколько красивых легенд, одна из которых рассказывает о хрупком цветке с белоснежными лепестками по имени Гиочел, выжившем в противостоянии злобному вихрю по имени Кривэц. Цветок спасла добрая заступница Весна, оросившая своей алой кровью лепестки Гиочела. Легенды стали основой красивой традиции — дарить друг другу красно-белые бутоньерки, которые также называются мэрцишорами. Некоторые жители Молдовы носят эти талисманы с 1 по 9 марта, а другие — весь месяц. Затем мэрцишоры вешают на фруктовое дерево и загадывают желание.
Традиционно к «Мэрцишору» в Молдове организуют праздничные ярмарки, фестивали и концерты.