«Мэрцишор» отметят в России вопреки отказу официальной Молдовы организовать праздник в РФ

«Мы, молдаване, здесь, в России, очень трепетно относимся к своим традициям. Это нас всех, живущих вдали от родины, очень сближает, помогает не забывать свои корни. И в этом году, не дожидаясь какой-либо помощи от нашего правительства, силами Культурно-образовательного центра мы сами организуем наш любимый национальный праздник весны “Мэрцишор”.