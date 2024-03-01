Микрорайон «Цветы» стал ближе к нижегородскому Кремлю

Водитель отмечает повышенную маневренность машины, наличие большого количества электроники, видеокамер внутри и снаружи, которые обеспечивают обзор на 360 градусов, систему блокировки движения при открытых дверях. Раздельная система климат-контроля обеспечивает комфортные условия. «Даже в большие морозы на прогрев воздуха в салоне требуется не более 10 минут», — делится Дмитрий уже собственными наблюдениями. А еще ему нравится опция, которая позволяет на остановках немного наклонить корпус электробуса, чтобы расстояние между подножкой и землей стало чуть меньше, а пассажирам, особенно маленьким и пожилым было удобнее входить и выходить.