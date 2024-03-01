Микрорайон «Цветы» стал ближе к нижегородскому Кремлю

В первый день весны в Нижнем Новгороде появился новый маршрут общественного транспорта: площадь Минина и Пожарского — микрорайон «Цветы». Его особенность в том, что перевозить пассажиров будут новенькие электробусы «МиНиН». Потому маршрут и назван «Э-17».
Э-17 во многом повторяет маршрут 17-го троллейбуса, с той разницей, что электробусам не помешает строительство метро, ведущееся на площади Свободы, а также то, что конечной точкой маршрута станет микрорайон «Цветы», куда ранее никакой электротранспорт не ходил — не было такой возможности. Недаром на сайте жителей микрорайона «Цветы» 1 марта 2024 года назвали историческим днем.
Подготовка к этому событию шла давно. Нижегородская область стала участником федеральной программы по субсидированию проектов, связанных с комплексным развитием городского электротранспорта и за три года должна получить на закупку подвижного состава и модернизацию инфраструктуры электротранспорта 20 миллиардов рублей из 86 миллиардов выделенных на 10 пилотных регионов. На заводе в Выксе совместное предприятие «Нижэкотранс», то самое, где выпускают трамваи «МиНиН», освоило выпуск одноименных электробусов. Руководство троллейбусного депо № 1 «Нижегородэлектротранса» набрало группу водителей для обучения работе на электробусах. Кстати, все они получили водительские права категории D (управление автомобилем с количеством мест более 9, не считая водителя).
Дмитрий Ковязин — один из первого набора «электронавтов» — работал водителем троллейбуса 11 лет.
— Поначалу многие опасались: машина новая и неизвестная. Да и «привязанность» троллейбуса к электрическим проводам дает себя знать — некоторые до сих пор посматривают через лобовое стекло наверх в поисках контакта. Но ничего, привыкнем, что провода больше не нужны, — улыбается Дмитрий.
Водитель отмечает повышенную маневренность машины, наличие большого количества электроники, видеокамер внутри и снаружи, которые обеспечивают обзор на 360 градусов, систему блокировки движения при открытых дверях. Раздельная система климат-контроля обеспечивает комфортные условия. «Даже в большие морозы на прогрев воздуха в салоне требуется не более 10 минут», — делится Дмитрий уже собственными наблюдениями. А еще ему нравится опция, которая позволяет на остановках немного наклонить корпус электробуса, чтобы расстояние между подножкой и землей стало чуть меньше, а пассажирам, особенно маленьким и пожилым было удобнее входить и выходить.
— Посмотрите сюда, —представитель компании «Нижэкотранс» показывает прибор над одной из дверей салона. — Это счетчик входящих и выходящих пассажиров. Данные с него, а также с видеокамер внутри салона позволят руководству транспортной организации оценить плотность пассажиропотока и принять оперативное решение об увеличении или уменьшении количества машин на маршруте.
Будущее нижегородского электротранспорта сейчас выглядит довольно радужно. Как написал в своем телеграм-канале нижегородский губернатор Глеб Никитин, запуск электробусов позволит расширить маршрутную сеть уличного электротранспорта более чем на 30%, возобновить ряд отмененных троллейбусных маршрутов и продлить до новых ЖК существующие маршруты.
Кроме того, новый для Нижнего Новгорода вид общественного транспорта позволит очистить воздух в прямом и переносном смысле: не будет выхлопных газов и небо над городскими трассами станет чище — исчезнут контактные провода.
В Нагорной части Нижнего Новгорода власти предполагают на всех троллейбусных маршрутах, а их четыре — 9,13,17 и 31 — заменить старый подвижной состав на электробусы. В Заречной останется несколько троллейбусных маршрутов там, где пока нет экономической целесообразности замены.
«Полностью от троллейбусов не отказываемся! Те, что в нормативном состоянии, направим в депо Сормовского района. Это позволит и увеличить подвижной состав, и возобновить, например, маршрут № 8 от Дубравной до Московского вокзала», — написал в своем телеграмм-канале Глеб Никитин в апреле прошлого года.
Справка.
Около 40 тысяч единиц общественного транспорта планируется обновить в России до 2023 года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию 29 февраля 2024 года. Это будут автобусы, троллейбусы, трамваи и электробусы. На эти цели из федерального бюджета выделят 150 млрд рублей.