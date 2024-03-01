О новой мошеннической схеме предупредили в ЕНПФ

Отметим, услуга инициирования платежа = это такой способ оплаты, когда плательщик, желая оплатить товары или услуги в интернете, даёт поставщику услуги инициирования платежа разрешение на подключение к своему банковскому счёту через интернет-банк, где поставщик услуги от имени плательщика формирует и осуществляет платёж.