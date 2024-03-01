Навального похоронили на Борисовском кладбище Москвы

Как передает корреспондент ТАСС, в церемонии из близких родственников участвовали только родители Навального, вдова и дети на прощание с ним не приехали. На траурной церемонии были также посол США в России Линн Трейси, дипломаты из Франции, Германии, Норвегии и Дании. Отпевание Навального прошло в храме иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в Марьино.