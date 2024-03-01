6 марта в Ростове-на-Дону проверят работу системы оповещения населения

В среду, 6 марта, в Ростове-на-Дону будут проверять исправность системы оповещения населения. Сирены должны включить в 10:30, предупреждают в городском управлении по делам ГО и ЧС.
При включении сигнала «Внимание всем» учебное сообщение должны запустить по одному из десяти ТВ-каналов, а также по радио в УКВ или FM-диапазоне.
— Будьте внимательны к сигналам. Проверка поможет оценить работоспособность систем, предназначенных для оповещения в случае ЧС, — разъяснили в ростовском управлении по делам ГО и ЧС.
Жителям донской столицы также напомнили, что при любых происшествиях следует обращаться по номеру «112».