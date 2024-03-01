В зоопарке Крыма кенгуренок впервые покинул мамину сумку

«Детеныш семейства больших рыжих кенгуру выбрался из маминой сумки, в которой фактически жил около полугода», — сказал он журналистам.
По его словам, для новорожденного кенгуренка сидеть в сумке матери комфортно и уютно — для него это родительский дом.
«Но, взрослея, кенгуренок стремится познакомиться с окружающим миром лично. Как бы ни было хорошо дома, а в миру лучше. Ну, а мы его все ждали», — подчеркнул Жиленко.
Также пресс-служба парка сообщилось, что сейчас малышу выбирают имя. Того, кто придумает самое оригинальное, ждет поощрение в виде двух билетов в парк.