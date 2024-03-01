В Ростовской области 82 ребенка родилось в редкую дату 29 февраля

Об этом сообщает Donday со ссылкой на сотрудников регионального Управления ЗАГС.
Отметим, что дата 29 февраля наступает лишь раз в четыре года — високосный. Все дело с ошибкой в летоисчислении. Земля совершает полный виток вокруг Солнца не за 365 дней, а за 365 дней 5 часов 48 минут и 46 секунд. За четыре года шесть часов формируют один лишний день. От этого пошло и название високосного года. Поэтому 29 февраля бывает так редко.
Как правило, рожденные в этот день отмечают День рождения 28 февраля или 1 марта. Иногда родители указывают эти даты в свидетельстве о рождении ребенка. Однако некоторые предпочитают сохранить необычную дату.