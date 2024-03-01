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В Ростовской области 82 ребенка родилось в редкую дату 29 февраля

В Ростовской области 29 февраля родилось 82 ребенка.
Источник: МК.RU Ростов-на-Дону

Об этом сообщает Donday со ссылкой на сотрудников регионального Управления ЗАГС.

Отметим, что дата 29 февраля наступает лишь раз в четыре года — високосный. Все дело с ошибкой в летоисчислении. Земля совершает полный виток вокруг Солнца не за 365 дней, а за 365 дней 5 часов 48 минут и 46 секунд. За четыре года шесть часов формируют один лишний день. От этого пошло и название високосного года. Поэтому 29 февраля бывает так редко.

Как правило, рожденные в этот день отмечают День рождения 28 февраля или 1 марта. Иногда родители указывают эти даты в свидетельстве о рождении ребенка. Однако некоторые предпочитают сохранить необычную дату.