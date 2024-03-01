В Ростовской области 82 ребенка родилось в редкую дату 29 февраля

Отметим, что дата 29 февраля наступает лишь раз в четыре года — високосный. Все дело с ошибкой в летоисчислении. Земля совершает полный виток вокруг Солнца не за 365 дней, а за 365 дней 5 часов 48 минут и 46 секунд. За четыре года шесть часов формируют один лишний день. От этого пошло и название високосного года. Поэтому 29 февраля бывает так редко.