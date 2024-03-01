Как воронежцам получать мгновенные сообщения о ЧС?

Спасатели рассказали воронежцам, как получать мгновенные сообщения о ЧС, происшествиях и угрозах. Для этого сотрудники ГУ МЧС по региону посоветовали установить на смартфон приложение «МЧС России».
Приложение оповещает о внештатных ситуациях через пуш-уведомления. Уведомления настроены индивидуально под каждый регион. Приложение самостоятельно определит ваше место проживания через геолокацию. В ведомстве отметили, что пуш-уведомления — наиболее быстрый способ доведения информации о любых ЧС и происшествиях, которые доходят до получателя мгновенно. Смс-рассылки идёт с некоторой задержкой.
Бесплатное мобильное приложение доступно для скачивания в AppStore и Google Play.