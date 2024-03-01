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Как воронежцам провести первые весенние выходные

Рассказываем о самых интересных событиях.

2 марта.

Воронежский академический театр драмы им. А. Кольцова.

18:00 | Комедия «История одного преступления» |16+

Никитинский театр.

18:00 | Спектакль «Двенадцатая ночь, или Как угодно»| 12+

Театр оперы и балета.

18:00 | Мюзикл «Мужчина моей мечты» | 12+

Воронежская филармония.

18:00 | Мария Артеева (скрипка). Симфоническая музыка по субботам|12+

Театр «Кот».

13:00 | Спектакль «Серёжа очень тупой» | 12+

15:00 | «Спектакль о цветах внутри и снаружи» | 16+

19:00 | Премьера «Дон Жуан. Незаконченная история» | 16+

Дворцовый комплекс Ольденбургских.

14:00 |Дворцовый weekend. Концерт «Как пройти в Большой театр?»| 0+

Театр «Попкорн Драма».

19:00 | Импровизационный спектакль «Фиаско. Фарго» | 18+

3 марта.

Воронежский академический театр драмы им. А. Кольцова.

18:00 | Комедия «История одного преступления» |16+

Театр оперы и балета.

12:00 | Концерт с участием ведущих солистов театра «Мир музыки. Мир оперы. Мир танца» | 12+

18:00 | Балет «Лебединое озеро» | 6+

Никитинский театр.

18:00 | Спектакль «Двенадцатая ночь, или Как угодно»| 12+

Воронежская филармония.

13:00 | «Удивительные истории Кота Матроскина. Миляшка и Фасолька приглашают в волшебный мир Музыки и Сказок» | 6+

Театр «Кот».

13:00 | Спектакль «Пока мы здесь» | 12+

15:00 | Комедия «Однорукий из Спокана» | 16+

18:00 | «Королева красоты» | 16+

Библиотека им. И. С. Никитина.

15:00 | Концерт «Волшебные струны музыкальных инструментов» | 12+

Театр «Попкорн Драма».

19:00 | Импровизационный спектакль «Девочка делает динозавров» | 18+

О самых интересных событиях предстоящих выходных рассказываем в карточках в группах «АиФ-Воронеж» в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в Telegram-канале.

туризм и отдых