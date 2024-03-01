Погода на предстоящие дни в крупных городах Казахстана

3 марта обещает быть без осадков с температурой воздуха ночью на уровне 13−15 градусов мороза, а днем — 7−9. Следующий день, 4 марта, также принесет переменную облачность без осадков, с юго-западным ветром и температурой ночью 10−12 мороза, днем 6−8.