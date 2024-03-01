Погода на предстоящие дни в крупных городах Казахстана

Астана
Начиная с 2 марта, жителей и гостей столицы ожидает переменная облачность, с временными снегопадами и поземком. Ветер будет дуть северо-западным и северным направлениями со скоростью 9−14 м/с. Температура воздуха ночью составит 8−10 градусов мороза, днем — 6−8.
3 марта обещает быть без осадков с температурой воздуха ночью на уровне 13−15 градусов мороза, а днем — 7−9. Следующий день, 4 марта, также принесет переменную облачность без осадков, с юго-западным ветром и температурой ночью 10−12 мороза, днем 6−8.
Алматы
В Алматы 2 марта ожидается переменная облачность без осадков. Ночная температура будет колебаться между 7−9 градусами мороза, а днем столбик термометра поднимется до 1−3 градусов тепла.
3 марта прогнозируется переменная облачность с временными снегопадами и туманом, при этом ветер западный, скорость ветра — 2−7 м/с. Температура воздуха ночью составит 7−9 мороза, днем — 0−2 мороза.
На 4 марта ожидается переменная облачность без осадков, при этом ночью и утром возможен туман. Температура воздуха ночью — 7−9 мороза, днем — 0−2 тепла.
Шымкент
В Шымкенте 2 марта прогнозируется переменная облачность с временными осадками (дождь, снег) и туманом. Ветер юго-западный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью составит 0−2 мороза, днем — 1−3 тепла.
На следующий день, 3 марта, ожидается аналогичная погода, с температурой воздуха ночью 1−3 мороза, днем — 1−3 тепла. 4 марта принесет переменную облачность без осадков, с восточным ветром 8−13 м/с. Температура воздуха ночью будет на уровне 2−4 мороза, днем же прогреется до 6−8 тепла.
Жителям и гостям городов рекомендуется учитывать эти данные при планировании своих дел на предстоящие дни.