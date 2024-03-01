Названы продукты, вызывающие пищевую зависимость

По мнению британского доктора Криса ван Таллекена, ультра-обработанные продукты (фастфуд, еда быстрого приготовления, шоколад, мороженое) особым образом воздействуют на центры удовольствия в головном мозге, вызывая зависимость.
Фабричные сладости, фастфуд, пицца и чипсы возбуждают центры удовольствия в мозге и стимулируют высвобождение дофамина нейронами, что дает человеку ощущение комфорта и поднимает настроение. Доктор Крис ван Таллекен объяснил, что многие люди могут привыкнуть к такому быстрому способу получения приятных ощущений — таким образом у них сформируется пищевая зависимость.
Врач подчеркнул, что для некоторые людей утра-обработанные продукты представляют собой основу рациона питания. Чрезмерное их употребление может негативно сказаться на здоровье, провоцируя набор веса и увеличивая риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Он также отметил, что такая пища способна повысить риск появления депрессии.