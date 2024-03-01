Названы продукты, вызывающие пищевую зависимость

Врач подчеркнул, что для некоторые людей утра-обработанные продукты представляют собой основу рациона питания. Чрезмерное их употребление может негативно сказаться на здоровье, провоцируя набор веса и увеличивая риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Он также отметил, что такая пища способна повысить риск появления депрессии.