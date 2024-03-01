Москвичи выберут начинку для блинов на рыбном рынке

По данным mos.ru, рыбный рынок открылся в ноябре прошлого года в районе Косино-Ухтомском. За первые два месяца его посетили более 250 тысяч человек, а продано было на развес уже свыше 160 тонн, среди которых около 20 тысяч устриц. Также москвичи приобрели примерно 21 тысячу банок икры и почти 44 тысячи банок консервов.