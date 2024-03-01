В Крыму 8 марта ожидается дождь и мокрый снег

Дождь и мокрый снег ожидаются в Крыму 8 и 9 марта, сообщает Крымская газета со ссылкой на начальника регионального гидрометцентра Татьяну Любецкую.
В ближайшие выходные, 2 и 3 марта, осадков не ожидается; воздух прогреется до 15 градусов. 4 и 5 марта также без осадков, температура воздуха ночью до 6 градусов тепла, днем до +12 градусов. Однако уже 7 марта Крым попадет под влияние холодных воздушных масс, ожидается выпадение осадков в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха ночью составит от −3 до +2 градусов, днем от 0 до +5.
— В праздничные дни, 8 и 9 марта, ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, днем от −1 до +4 градусов, — пишет издание.