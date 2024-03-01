На СВО погиб сын кубанской активистки КПРФ

Он отправился в зону боевых действий в конце прошлого учебного года, бросив учебу в Санкт-Петербургском политехническом университете, сообщается в официальном Telegram-канале Краснодарского краевого отделения КПРФ.
В партии сообщили, что погибший был сыном активистки районного отделения КПРФ Екатерины Сандецкой. В декабре минувшего года военнослужащий получил тяжелое ранение, после чего два месяца боролся за жизнь, но, несмотря на все усилия медицины, скончался.
«За годы своей жизни Арсений успел стать автором признанных в научных кругах студенческих разработок, неоднократным чемпионом по спортивным единоборствам: разрядником, чемпионом города на Неве по дзюдо и гиревому спорту».
В КПРФ принесли соболезнования семье погибшего.
Вячеслав Рыжков.