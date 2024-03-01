Власти: официальный пляж в Пионерском планируется расширять

Он отметил, что рекорд по потоку посетителей был в 2021 году. Тогда 1,2 млн человек посетило пляж. В 2023 году этот показатель составил 700 тысяч «человеко-дней»: «То есть это могут быть одни и те же люди. Реальное количество, допустим, было там 200 тысяч человек, которые каждый день на пляж приходили. 30 дней один человек пришел, значит, 30 человеко-дней», — объяснил глава Пионерского. В один день на пляже может присутствовать от пяти до тридцати тысяч человек.