Евгений Куйвашев определил даты проведения субботников на Урале

Такие сроки указаны в распоряжении, подписанном губернатором Евгением Куйвашевым, сообщает региональный департамент информполитики.
Итоги работ предстоит подвести до 20 мая. А потом органы местного самоуправления должны будут направить их в областное министерство энергетики и ЖКХ.
В 2023 году участниками субботников стали около 300 тысяч человек и более 14 тысяч разных организаций. Глава министерства ЖКХ Николай Смирнов подчёркивает, что нынешней весной предстоит провести на улицах, в парках, дворах и скверах не менее масштабную уборку.