Евгений Куйвашев определил даты проведения субботников на Урале

В 2023 году участниками субботников стали около 300 тысяч человек и более 14 тысяч разных организаций. Глава министерства ЖКХ Николай Смирнов подчёркивает, что нынешней весной предстоит провести на улицах, в парках, дворах и скверах не менее масштабную уборку.