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Евгений Куйвашев определил даты проведения субботников на Урале

В Свердловской области традиционные весенние субботники состоятся с 1 по 30 апреля.

Такие сроки указаны в распоряжении, подписанном губернатором Евгением Куйвашевым, сообщает региональный департамент информполитики.

Итоги работ предстоит подвести до 20 мая. А потом органы местного самоуправления должны будут направить их в областное министерство энергетики и ЖКХ.

В 2023 году участниками субботников стали около 300 тысяч человек и более 14 тысяч разных организаций. Глава министерства ЖКХ Николай Смирнов подчёркивает, что нынешней весной предстоит провести на улицах, в парках, дворах и скверах не менее масштабную уборку.

ЖКХ