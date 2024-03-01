Терренкур «Маркотх» открыли в Геленджике. Церемонию провели 1 марта, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Протяженность нового пешего маршрута составляет четыре километра. На нем расположены 12 точек отдыха от канатной дороги «Олимп» до вершины Маркотхского хребта. Всего на обустройства терренкура направили 16,7 млн рублей.
Отмечается, что пеший маршрут проходит по территории природного парка площадью более 65 тысяч гектаров. Здесь растут свыше 1,3 тысячи видов растений, обитают 148 видов птиц и 240 животных.
«Поэтому все, кто будет гулять по тропе, должны быть максимально аккуратны и бережливы по отношению к нашей уникальной природе», — сказал глава Геленджика Алексей Богодистов.
На открытии состоялся забег «Маркотх трейл Геленджик». В нем поучаствовали более 200 спортсменов, активистов и жителей города. Такие соревнования планируют проводить ежегодно.
Отмечается, что это третий терренкур на территории Геленджика. Пешие маршруты обустроены к Плесецким и Пшадским водопадам. В настоящее время на курорте разрабатывают лесной участок для прогулок протяженностью более 13 километров.
Всего на Кубани насчитывается более 200 туристских маршрутов, из них большинство — пешие.