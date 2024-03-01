С 1992 по 2002 года Олег Черевиков трудился в должности начальника МСЧ МВД по Пермской области, с 2002 по 2006 года работал начальником управления здравоохранения Перми, когда главой города был бывший начальник пермского УВД Аркадий Каменев.
Церемония прощания с экс-чиновником состоится 4 марта.
Скончался бывший глава горздрава Перми
Скончался бывший глава управления здравоохранения Перми Олег Черевиков, сообщила в своем телеграм-канале министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень. Неделю назад, 24 февраля господину Черевикову исполнилось 80 лет.
С 1992 по 2002 года Олег Черевиков трудился в должности начальника МСЧ МВД по Пермской области, с 2002 по 2006 года работал начальником управления здравоохранения Перми, когда главой города был бывший начальник пермского УВД Аркадий Каменев.