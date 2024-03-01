Скончался бывший глава горздрава Перми

С 1992 по 2002 года Олег Черевиков трудился в должности начальника МСЧ МВД по Пермской области, с 2002 по 2006 года работал начальником управления здравоохранения Перми, когда главой города был бывший начальник пермского УВД Аркадий Каменев.



Церемония прощания с экс-чиновником состоится 4 марта.

