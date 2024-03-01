Врачи больницы им. Тома Чорбэ в Кишинёве спасли ребёнка с менингитом в тяжелой стадии: А между тем, клинику хотят закрыть

Врачи инфекционной больницы им. Тома Чорбэ спасли 6-летнего ребёнка, который был госпитализирован в тяжелом состоянии с диагнозом менингоэнцефалит, сообщается на страничке больницы в соцсетях.
6-летний мальчик поступил в больницу в тяжёлом состоянии. У него выявили менингококковую инфекцию, которая вызвала отёк головного мозга, внутричерепную гипертензию, неврит зрительного нерва, острый бронхит, анемию I степени и инфекцию мочевыводящих путей.
— Поскольку диагноз был поставлен вовремя, назначенное противомикробное лечение спасло жизнь ребёнка. В ходе госпитализации у него была положительная динамика. Мальчика выписали в удовлетворительном состоянии, — сообщили в больнице.
А между тем, глава минздрава Немеренко объявила о том, что власть намерена закрыть уникальную инфекционную клинику им. Тома Чорбэ в центре Кишинева, объединить ее с Дерматологической больницей, — все ради земли в самом сердце столицы.