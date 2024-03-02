Добавят до 50 тысяч рублей. Оклады вырастут у части россиян уже этой весной

Так, оклады медработников в регионах увеличатся на 50%. В малых населенных пунктах с населением от 50 тысяч до 100 тысяч человек с 1 марта будут введены ежемесячные доплаты. Врачам добавят по 29 тысяч рублей, среднему персоналу — 13 тысяч рублей. Если население меньше, то доплаты составят 50 и 30 тысяч рублей соответственно, говорится в тг-канале Госуслуг (18+).