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Какой сегодня день: 2 марта

Этот день является 62-м в григорианском календаре. До конца года остается 304 дня.
Источник: Екатерина Романова

Знаете ли вы, что ежегодно 2 марта отмечается необычный праздник — Международный день спички? О том, чем еще ознаменовано 2 марта, — в справке Sputnik.

Что произошло 2 марта

В 1831 году Александр Пушкин обвенчался со своей супругой Натальей Гончаровой.

В 1933 году в Нью-Йорке прошла премьера культового фильма «Кинг Конг». В СССР фильм показали лишь в 1970 году.

В 1951 году в Бостоне состоялась первая игра всех звезд NBA — сильнейших баскетболистов.

В 1959 году в Советском Союзе были созданы добровольные народные дружины, которые оказывали помощь правоохранительным органам в охране правопорядка.

В 1969 году состоялся первый испытательный полет французского сверхзвукового пассажирского самолета «Конкорд».

Кто родился 2 марта

Писатель Шолом-Алейхем (1859−1916).

Политик Михаил Горбачев (1931−2022).

Актриса Ия Саввина (1936−2011).

Модельер Вячеслав Зайцев (1938−2023).

Актер Юрий Богатырев (1947−1989).

Музыкант Джон Бон Джови (1962).

Актер Дэниел Крейг (1968).

Актер Михаил Пореченков (1969).

Автогонщик Никита Мазепин (1999).

2 марта в православном календаре

В этот день верующие православные чтут память священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея России, чудотворца, а также великомученика Феодора Тирона.

Именины

2 марта именины у Порфирия, Федора, Романа, Николая, Михаила, Павла, а также у Марии, Анны и Марианны.

2 марта в народном календаре

На Руси Феодору молились о том, чтобы нашлись пропажи — люди и вещи.

В этот день обязательно обращали внимание на то, какая погода 2 марта: такая будет и летом. Если шел дождь, это предвещало хороший урожай льна и хлеба.