Какой сегодня день: 2 марта

Знаете ли вы, что ежегодно 2 марта отмечается необычный праздник — Международный день спички? О том, чем еще ознаменовано 2 марта, — в справке Sputnik.
Что произошло 2 марта
В 1831 году Александр Пушкин обвенчался со своей супругой Натальей Гончаровой.
В 1933 году в Нью-Йорке прошла премьера культового фильма «Кинг Конг». В СССР фильм показали лишь в 1970 году.
В 1951 году в Бостоне состоялась первая игра всех звезд NBA — сильнейших баскетболистов.
В 1959 году в Советском Союзе были созданы добровольные народные дружины, которые оказывали помощь правоохранительным органам в охране правопорядка.
В 1969 году состоялся первый испытательный полет французского сверхзвукового пассажирского самолета «Конкорд».
Кто родился 2 марта
Писатель Шолом-Алейхем (1859−1916).
Политик Михаил Горбачев (1931−2022).
Актриса Ия Саввина (1936−2011).
Модельер Вячеслав Зайцев (1938−2023).
Актер Юрий Богатырев (1947−1989).
Музыкант Джон Бон Джови (1962).
Актер Дэниел Крейг (1968).
Актер Михаил Пореченков (1969).
Автогонщик Никита Мазепин (1999).
2 марта в православном календаре
В этот день верующие православные чтут память священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея России, чудотворца, а также великомученика Феодора Тирона.
Именины
2 марта именины у Порфирия, Федора, Романа, Николая, Михаила, Павла, а также у Марии, Анны и Марианны.
2 марта в народном календаре
На Руси Феодору молились о том, чтобы нашлись пропажи — люди и вещи.
В этот день обязательно обращали внимание на то, какая погода 2 марта: такая будет и летом. Если шел дождь, это предвещало хороший урожай льна и хлеба.