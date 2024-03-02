Михаилу Пореченкову исполнилось 55 лет

Он отметил, что артист продолжает играть с тем же драйвом. «Поразительно, что он не изменился вообще — ни внешне, ни внутренне. Он в таком же тонусе, он с таким же драйвом существует и в профессии, и в жизни. Ему вкусно жить. Это самое главное. И это видно в его ролях, у него роли очень разные. Он и как характерный актер существует, и как драматический актер, и как мелодраматический актер. Его темперамент, его природа, органика актерская позволяют ему быть очень-очень разным. Каким будет Миша после того, как ему исполнится 55 лет, я не знаю, но знаю точно, что он будет таким же талантливым, таким же непредсказуемым, таким же мощным актером, чего я ему и желаю», — заключил собеседник агентства.