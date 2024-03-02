Что можно и нельзя делать в Федоров день 2 марта, который называют днем Кикиморы

Православная церковь 2 марта 2024 года вспоминает великомученика Федора Тирона, а также праведной Мариамны Кикиморы. В народе празднуют день Кикиморы.
Что нельзя делать 2 марта
Не рекомендуется стричь волосы. Предки верили, что это грозит финансовыми трудностями. Запрещено писать письма, так как это может спровоцировать ссоры и проблемы с тем, кому адресовано письмо. Нельзя покупать новую обувь. Кроме того, мужу и жене не следует спать раздельно. Все дело в том, что это может вызвать разногласия и развод.
Что можно делать 2 марта
Как правило, незамужние девушки гадают на суженых. Для этого они вечером выходили на улицу и шли по дороге. Так, если первой встретится женщина, то девушка выйдет заму. А еще 2 марта Кикимору угощали блинами, пирогами, конфетами.
Согласно приметам, сухая погода предвещает хороший урожай. Звезды, которые блестят на небе, предупреждают про холодную погоду. В том случае, если Луна в тумане, то будет метель. Густой туман говорит про ненастное лето.