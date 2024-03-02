Что можно и нельзя делать в Федоров день 2 марта, который называют днем Кикиморы

Не рекомендуется стричь волосы. Предки верили, что это грозит финансовыми трудностями. Запрещено писать письма, так как это может спровоцировать ссоры и проблемы с тем, кому адресовано письмо. Нельзя покупать новую обувь. Кроме того, мужу и жене не следует спать раздельно. Все дело в том, что это может вызвать разногласия и развод.