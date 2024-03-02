Что произошло в Хабаровском крае к утру 2 марта

В Хабаровске будут судить мужчину из-за того, что его дети пострадали в результате несчастного случая. Он решил покатать их на ватрушке, привязав к машине. Однако неудачный поворот привел к тому, что дети врезались в бетонные блоки. Один из них получил тяжелые травмы. На момент этой аварии отец уже был лишен водительских прав за нарушение ПДД, так что ему было запрещено управлять автомобилем.