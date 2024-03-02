Что произошло в Хабаровском крае к утру 2 марта

В Хабаровске будут судить мужчину из-за того, что его дети пострадали в результате несчастного случая. Он решил покатать их на ватрушке, привязав к машине. Однако неудачный поворот привел к тому, что дети врезались в бетонные блоки. Один из них получил тяжелые травмы. На момент этой аварии отец уже был лишен водительских прав за нарушение ПДД, так что ему было запрещено управлять автомобилем.
В Хабаровском крае участились смертельные ДТП. По данным регионального ГИБДД, в прошлом году каждая девятая авария заканчивалась трагически. Каждое 12-е происшествие происходило в населенных пунктах, а каждое четвертое на трассах. Пьяные водители — основная причина гибели людей на дорогах. Главные нарушения, ведущие к трагедиям — выезд на встречную полосу и превышение скорости.
В Магадане обвинили 38-летнего мужчину в нанесении тяжкого вреда здоровью жене. В декабре он избил ее деревянной битой во время ссоры, сломав ногу. Пострадавшая не могла нормально ходить несколько месяцев из-за травмы и потратила много денег на лечение. Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.