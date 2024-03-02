Хабаровский «Амур» минимально уступил в первом матче «Металлургу»

— Хороший матч, я думаю, матч удался, напряжение было довольно серьёзное. По игре, что могу сказать, команда «Металлург» более настойчивее проявила себя в атаке, забила хорошие два гола, у меня есть сейчас претензии к части нападающих, очень много неоправданных потерь на выходе и входе в зону, получаем контратаки — эти вещи неприемлемы в плей-офф. Но благодарен команде, что она шла до конца, забили один гол, могли ещё и сравнять. Готовимся к следующему матчу, а так, хороший боевой матч, я считаю, что всё нормально было. Вам спасибо.