Хабаровский «Амур» минимально уступил в первом матче «Металлургу»

В первом матче серии плей‑офф Фонбет Чемпионата КХЛ хабаровский Амур’с минимальным отрывом уступила магнитогорскому «Металлургу», сообщает ИА AmurMedia.
Хабаровчане в стартовые минуты были очень активны. Особенно в плане проведения позиционных атак. Тем не менее, хозяева хорошо выходили из-под давления. Как только в обороне «тигров» стали появляться свободные зоны, пошли моменты. На 9-й минуте Павел Акользин нашёл чистый лёд, выскочил и бросил в дальний угол — Бобков отбил, но Зернов не успел сыграть на добивании.
На 13-й минуте «тигры» получили большинство. «Магнитка» защищалась и не позволила забить. Если говорить в целом по игре, то хозяева должны были доводить до ума свои многочисленные атаки, но мешали, скорее всего, нервозность и волнение.
Со второго периода магнитогорцы не могли зацепиться за зону соперника. В атаках с ходу хабаровчане успевали возвращаться в оборону, играя кучно под своими воротами. Даже выход Гребёнкина с партнёром «два в одного» не увенчался броском. Брынцев здорово сыграл в тело. А если кто-то из защитников «Амура» не справлялся, то Бобков отражал всё, что летело в створ.
Первое удаление в составе «Амура» состоялось на 37-й минуте. Опасно атаковали Юров и Карпов, но оба броска были заблокированы. За 40 минут «Амур» совершил 18 хитов.
Поведя 1:0, хозяева не выключились из игры, не отдали шайбу сопернику, а продолжали ею владеть и важную роль при голевых атаках играли защитники. На 52-й минуте наброс Пресса на ворота Джонсон превратился в заброшенную шайбу — 2:0. Казалось, вот оно — долгожданное преимущество!
Однако на 55-й минуте Дрозг в буквальном смысле занёс тачдаун, что сделало концовку нервной и напряжённой. Соперник брал тайм-аут, менял вратаря. Один раз шайба в сантиметрах разминулась с пустыми воротами хабаровской команды. Но самое главное Набоков выстоял. И победный счёт сохранился. 2:1 в матче и 1 — 0 в серии, сообщает пресс-служба ХК «Металлург».
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин:
— Вчера у многих команд, когда начался плей-офф, мандраж был, нашу команду он не обошёл стороной, ноги увязли у многих, поэтому, победа — есть победа, что 2:1 или 5:0, без разницы. Это первая игра, нас с победой.
Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов:
— Хороший матч, я думаю, матч удался, напряжение было довольно серьёзное. По игре, что могу сказать, команда «Металлург» более настойчивее проявила себя в атаке, забила хорошие два гола, у меня есть сейчас претензии к части нападающих, очень много неоправданных потерь на выходе и входе в зону, получаем контратаки — эти вещи неприемлемы в плей-офф. Но благодарен команде, что она шла до конца, забили один гол, могли ещё и сравнять. Готовимся к следующему матчу, а так, хороший боевой матч, я считаю, что всё нормально было. Вам спасибо.