Петляет змейкой: потерянный амурский тигр умилил жителей Приморья

Амурский тигр петлял туда-сюда на манер змеи, пытаясь пересечь автомобильный мост в районе Раздольного. Его спугнул клаксон автомобиля, подробности сообщает Комсомольская правда — Владивосток".
По словам очевидцев, тигр выглядел потерянно: он несколько раз заходил на бордюр, вероятно, думая, что за ним есть другая дорога. Однако тротуара не наблюдалось, и он шел все дальше по мосту.
Во время этого небольшого путешествия автомобилисты остановились, чтобы не навлечь на себя беду и не навредить животному. Один из водителей нажал на клаксон, чтобы хищник испугался и освободил проезжую часть.
Такое поведение очень повеселило пользователей соцсетей и умилило любителей больших кошек.
Ранее «КП» писала о тигре, который напал на корову и бычка.