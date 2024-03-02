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Петляет змейкой: потерянный амурский тигр умилил жителей Приморья

Амурского тигра заметили на трассе в Приморье.
Источник: Комсомольская правда

Амурский тигр петлял туда-сюда на манер змеи, пытаясь пересечь автомобильный мост в районе Раздольного. Его спугнул клаксон автомобиля, подробности сообщает Комсомольская правда — Владивосток".

По словам очевидцев, тигр выглядел потерянно: он несколько раз заходил на бордюр, вероятно, думая, что за ним есть другая дорога. Однако тротуара не наблюдалось, и он шел все дальше по мосту.

Во время этого небольшого путешествия автомобилисты остановились, чтобы не навлечь на себя беду и не навредить животному. Один из водителей нажал на клаксон, чтобы хищник испугался и освободил проезжую часть.

Такое поведение очень повеселило пользователей соцсетей и умилило любителей больших кошек.

Ранее «КП» писала о тигре, который напал на корову и бычка.

флора и фауна