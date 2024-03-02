Жители Саянска простились с мэром Олегом Боровским

Жители Саянска простились с мэром города Олегом Боровским. Он умер 27 февраля. Попрощаться с коллегой приехали мэры муниципальных образований Иркутской области, депутаты Заксобрания, заместитель губернатора Приангарья и ругие. Об этом сообщают в администрации Саянска.
Заместитель губернатора Иркутской области Андрей Бунев отметил, что будет правильно, если Олегу Боровскому поставят памятник. Каждый сказал про него добрые слова.
— Он делал это всё для города Саянска. Самое главное, мог объединить людей и протянуть руку. Как нужно жить и работать, чтобы весь город пришёл? — отмечает заместитель председателя Законодательного Собрания Иркутской области Наталья Дикусарова.
Прощание прошло в Камерном зале в Саянске. Похоронили главу города на Саянском кладбище.