Теплая суббота с небольшим снегом ожидается в Иркутске

По области переменная облачность, в северо-западных, Нижнеилимском, Усть-Кутском, Киренском районах местами умеренный снег, в Катангском и южных районах местами небольшой снег, ветер юго-западный, северо-западный 5−10 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура −1…-6°С, при облачной погоде −11…-16°С.