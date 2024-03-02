Сергей Кравчук поздравил с вековым юбилеем хабаровчанку

Накануне в Хабаровске поздравления принимала Надежда Куприяновна Кочетова. Она родилась 1 марта 1924 года в селе Красицкое Вяземского района. В Хабаровске проживает с 1992 года. Глава города пожелал имениннице крепкого здоровья и бодрости духа, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.
«Желаю вам здоровья и счастья. Очень радует, что в нашем городе проживают такие прекрасные люди. Хочется, чтобы вы сохраняли позитивный настрой и чтобы вас окружали близкие заботливые люди», — сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
Надежда Кочетова — труженик тыла, награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941−1945». С 1941-й по 1943-й работала в Хабаровском управлении военного снабжения пограничных войск на выдаче пайков.
Много лет юбилярша проработала на Дальнем Востоке. Общий трудовой стаж — 50 лет. С 1947 по 1992 годы проживала на Сахалине, где работала на фабрике механизированного учета железной дороги в должности инженера.