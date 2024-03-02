Сергей Кравчук поздравил с вековым юбилеем хабаровчанку

«Желаю вам здоровья и счастья. Очень радует, что в нашем городе проживают такие прекрасные люди. Хочется, чтобы вы сохраняли позитивный настрой и чтобы вас окружали близкие заботливые люди», — сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.