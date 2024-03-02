Военно-музыкальный фестиваль «Амурские волны» состоится в Хабаровском крае

Музыкальные группы из разных регионов выступят на фестивале. Среди них — оркестры из Москвы, Владивостока и Хабаровска, включая Центральный военный оркестр минобороны РФ и другие. Завершится мероприятие традиционным посещением аллеи военных музыкантов и марш-парадом.