Военно-музыкальный фестиваль «Амурские волны» состоится в Хабаровском крае

С 27 мая по 2 июня в крае состоится XII Международный военно-музыкальный фестиваль «Амурские волны». Это главное событие весны пройдет на 11 площадках. Хабаровчан ждут современные композиции и проверенные временем военные марши.
— Площадками для концертов станут: Городский дворец культуры, Дом офицеров Восточного военного округа, Краевой дворец дружбы «Русь», Хабаровский музыкальный театр. Также оркестры выступят в парке «Динамо», в парке имени Н. Н. Муравьева-Амурского и на Комсомольской площади, — рассказали в правительстве Хабаровского края.
Музыкальные группы из разных регионов выступят на фестивале. Среди них — оркестры из Москвы, Владивостока и Хабаровска, включая Центральный военный оркестр минобороны РФ и другие. Завершится мероприятие традиционным посещением аллеи военных музыкантов и марш-парадом.