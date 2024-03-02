Прокурор помог мобилизованномому из Комсомольска получить выплату без НДФЛ

Ранее врач поликлиники РЖД в Комсомольске-на-Амуре был призвал на службу в рамках частичной мобилизации. Ему полагалась выплата в размере 200 тысяч рублей, с которой работодатель удержал 26 тысяч рублей налога. Такое действие представляет собой нарушение законодательства.