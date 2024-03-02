Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

Прокурор помог мобилизованномому из Комсомольска получить выплату без НДФЛ

Мобилизованному жителю Хабаровского края помогли получить единовременную выплату без вычета НДФЛ. Об этом сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.
Источник: Freepik

Ранее врач поликлиники РЖД в Комсомольске-на-Амуре был призвал на службу в рамках частичной мобилизации. Ему полагалась выплата в размере 200 тысяч рублей, с которой работодатель удержал 26 тысяч рублей налога. Такое действие представляет собой нарушение законодательства.

«Налогообложению не подлежат доходы в виде денежных средств и иного имущества, безвозмездно полученных лицами, призванными на военную службу по мобилизации в ВС РФ», — объяснили в прокуратуре.

Транспортный прокурор внёс главному врачу поликлиники представление. Незаконно удержанные средства вернули мобилизованному медработнику в полном объёме.

Прокуратура