Прокурор помог мобилизованномому из Комсомольска получить выплату без НДФЛ

Ранее врач поликлиники РЖД в Комсомольске-на-Амуре был призвал на службу в рамках частичной мобилизации. Ему полагалась выплата в размере 200 тысяч рублей, с которой работодатель удержал 26 тысяч рублей налога. Такое действие представляет собой нарушение законодательства.
«Налогообложению не подлежат доходы в виде денежных средств и иного имущества, безвозмездно полученных лицами, призванными на военную службу по мобилизации в ВС РФ», — объяснили в прокуратуре.
Транспортный прокурор внёс главному врачу поликлиники представление. Незаконно удержанные средства вернули мобилизованному медработнику в полном объёме.