Хабаровск ждёт неустойчивая погода со снегопадами на выходных

Наступившие выходные не порадуют погодой жителей Хабаровского края. В регионе пройдут снегопады, а температуры по-прежнему будут зимними, сообщила «АиФ-Дальинформ» начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды Хабаровского гидрометцентра Галина Брынцева.
Как рассказала синоптик, сегодня, 2 марта, на территории региона днём будет −12…-5 градусов. Пройдёт снег, будет дуть западный ветер с порывами 9−14 метров в секунду. Завтра, 3 марта, столбик термометра в ночные часы опустится до −25…-17 градусов. Днём воздух прогреется до −10…-5 градусов, а осадки прекратятся.
«Вдоль побережья Приморского края идёт циклон, который принесёт к нам неустойчивую погоду», — объяснила такие перемены синоптик.
Атмосферный вихрь окажет влияние и на Хабаровск. Сегодня, 2 марта, дневная температура в краевой столице составит −10…-8 градусов мороза. Будет идти снег и дуть северо-западный ветер со скоростью 6−11 метров в секунду. Завтра, 3 марта, ночью в городе похолодает до −17…-12 градусов. К обеду потеплеет до −10…-8 градусов, ослабнет ветер и практически завершится снегопад.