Хабаровск ждёт неустойчивая погода со снегопадами на выходных

Атмосферный вихрь окажет влияние и на Хабаровск. Сегодня, 2 марта, дневная температура в краевой столице составит −10…-8 градусов мороза. Будет идти снег и дуть северо-западный ветер со скоростью 6−11 метров в секунду. Завтра, 3 марта, ночью в городе похолодает до −17…-12 градусов. К обеду потеплеет до −10…-8 градусов, ослабнет ветер и практически завершится снегопад.