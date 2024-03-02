Сертификат молодоженов вручили новобрачным во Владивостоке

Во Владивостоке новобрачные Надежда и Сергей Максимовы получили сертификат молодоженов. Документ им вручил в день свадьбы министр здравоохранения Евгений Шестопалов.
Сертификат молодоженов позволяет пройти комплексное обследование в Приморском краевом перинатальном центре. Надежда и Сергей планируют после свадьбы стать родителями, поэтому возможностью пройти бесплатную диагностику вскоре воспользуются.
Как отмечают молодожены, буквально за несколько дней до дня свадьбы им позвонили из отдела ЗАГС и предложили воспользоваться такой мерой поддержки от правительства, на что они сразу согласились.
Такие сертификаты выдают и в других городах Приморья, в частности, у Уссурийске, Находке, Арсеньеве, Лесозаводске и Дальнегорске. На проект правительство края выделило 21,5 млн рублей.
Напомним, в Приморском крае за 2023 год брак заключили почти 15 тысяч пар. Средний возраст жениха составил 34 года, невесты — 32 года.