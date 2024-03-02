Объявил войну полицейским: горе-ститрейсер принялся за старое во Владивостоке

Тем самым он спровоцировал несколько аварийных ситуаций. Полицейские уже несколько раз оштрафовали водителя, кроме того, за 2024 год его пять раз привлекали к ответственности. Шумахеру же все нипочем. Он игнорирует закон и продолжает играть с огнем. В своих соцсетях он подчеркнул, что на него начали подписываться новые люди, видео стали набирать большое количество просмотров. Вероятно, поэтому горе-водитель не останавливается.