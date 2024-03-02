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Объявил войну полицейским: горе-ститрейсер принялся за старое во Владивостоке

Во Владивостоке гонщик проигнорировал административные протоколы и снова начал нарушать ПДД.
Источник: Комсомольская правда

Любитель превысить скорости и подвергнуть смертельной опасности всех участников дорожного движения во Владивостоке вышел на тропу войны, по крайней мере, так пишут в соцсетях. Гонщик проигнорировал все предостережения полицейских и вновь разогнался, уже на Золотом мосту, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».

Сперва молодой человек нарушил несколько ПДД на Некрасовском путепроводе, едва не устроив действительно жесткое ДТП, а теперь разогнался по дороге на Золотом мосту, петляя между машинами змейкой и не включая поворотники. Он развил высокую скорость, практически не сбрасывал ее на протяжении пути.

Тем самым он спровоцировал несколько аварийных ситуаций. Полицейские уже несколько раз оштрафовали водителя, кроме того, за 2024 год его пять раз привлекали к ответственности. Шумахеру же все нипочем. Он игнорирует закон и продолжает играть с огнем. В своих соцсетях он подчеркнул, что на него начали подписываться новые люди, видео стали набирать большое количество просмотров. Вероятно, поэтому горе-водитель не останавливается.

«М-да, слава водятла на том свете ему пригодится»;

«Из-за таких как он и происходят ДТП. У человека проблема с мозгами, ему лечиться надо»;

«Каким образом ему выдали права? Он играет со смертью, таких мнимых королей мира только она и исправляет», — пишут комментаторы.

Ранее «КП» уже писало о поступках шумахера.