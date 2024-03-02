Объявил войну полицейским: горе-ститрейсер принялся за старое во Владивостоке

Любитель превысить скорости и подвергнуть смертельной опасности всех участников дорожного движения во Владивостоке вышел на тропу войны, по крайней мере, так пишут в соцсетях. Гонщик проигнорировал все предостережения полицейских и вновь разогнался, уже на Золотом мосту, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Тем самым он спровоцировал несколько аварийных ситуаций. Полицейские уже несколько раз оштрафовали водителя, кроме того, за 2024 год его пять раз привлекали к ответственности. Шумахеру же все нипочем. Он игнорирует закон и продолжает играть с огнем. В своих соцсетях он подчеркнул, что на него начали подписываться новые люди, видео стали набирать большое количество просмотров. Вероятно, поэтому горе-водитель не останавливается.
«М-да, слава водятла на том свете ему пригодится»;
«Из-за таких как он и происходят ДТП. У человека проблема с мозгами, ему лечиться надо»;
«Каким образом ему выдали права? Он играет со смертью, таких мнимых королей мира только она и исправляет», — пишут комментаторы.
Ранее «КП» уже писало о поступках шумахера.