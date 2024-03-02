Синоптики рассказали о погоде в начале марта

Температурный режим сохранится без резких изменений. Минимальная температура будет в пределах −14…-20 °С, на северо-востоке −21…-26 °С, на юго-востоке и побережье −6…-13 °С. Днем воздух будет прогреваться до −2…+4 °С, на севере до −3…-8 °С.