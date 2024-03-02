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Синоптики рассказали о погоде в начале марта

Совсем без снега не обойдется.
Сейчас в Олбани: +5° 5 м/с 41% 766 мм рт. ст. -1°
Источник: PrimaMedia.ru

В начале следующей недели значительных снегопадов в Приморском крае не ожидается, сообщает ИА PrimaMedia. Но, как уточнили в пресс-службе Примгидромета, совсем без осадков не обойдется.

В понедельник, 4 марта, в поле пониженного атмосферного давления ожидается неустойчивая погода, местами небольшой снег.

Во вторник, 5 марта, атмосферное давление начнет расти, снег прекратится.

В среду, 6 марта, под влиянием высотной ложбины снова местами пройдет небольшой снег.

Температурный режим сохранится без резких изменений. Минимальная температура будет в пределах −14…-20 °С, на северо-востоке −21…-26 °С, на юго-востоке и побережье −6…-13 °С. Днем воздух будет прогреваться до −2…+4 °С, на севере до −3…-8 °С.

Во Владивостоке в начале следующей недели осадков не ожидается, будет дуть свежий северо-западный ветер. Ночная температура ожидается в пределах −6…-10 °С, дневная −2…+2 °С.