Синоптики рассказали о погоде в начале марта

В начале следующей недели значительных снегопадов в Приморском крае не ожидается, сообщает ИА PrimaMedia. Но, как уточнили в пресс-службе Примгидромета, совсем без осадков не обойдется.
В понедельник, 4 марта, в поле пониженного атмосферного давления ожидается неустойчивая погода, местами небольшой снег.
Во вторник, 5 марта, атмосферное давление начнет расти, снег прекратится.
Температурный режим сохранится без резких изменений. Минимальная температура будет в пределах −14…-20 °С, на северо-востоке −21…-26 °С, на юго-востоке и побережье −6…-13 °С. Днем воздух будет прогреваться до −2…+4 °С, на севере до −3…-8 °С.
Во Владивостоке в начале следующей недели осадков не ожидается, будет дуть свежий северо-западный ветер. Ночная температура ожидается в пределах −6…-10 °С, дневная −2…+2 °С.