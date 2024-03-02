14,6 тысячи тонн молока недополучит Иркутская область из-за дерматита у коров

"Регион обеспечивает себя собственным производством по мясу на 63%, по молоку на 87%. Вместе с этим ежегодно около 37% мяса и 13% молока завозится из-за пределов области. Восстановление объемов производства молока, мяса и поголовья животных планируется к концу 2025 года. Кроме того, в 4-м квартале 2023 года в Зиминском районе планируют ввести в эксплуатацию новую молочно-товарную ферму на 200 голов коров.