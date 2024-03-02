14,6 тысячи тонн молока недополучит Иркутская область из-за дерматита у коров

Министр сельского хозяйства Приангарья Илья Сумароков сообщил об обеспеченности региона молочной и мясной продукцией. По его словам, предварительные подсчеты на фоне ситуации с заболеваниями животных говорят о том, что область недополучит 14,6 тысяч тонн молока, которое производят крупные предприятия, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу кабмина региона.
От общего объема произведённого молока в 2023 году этот процент равен 3,14%. Из-за утилизации животных в Черемховском, Усольском и Иркутском районах мяса в живом весе Иркутская область недополучит приблизительно 2,3 тысячи тонн или 1,4% от общего объема производства мяса в 2023 году.
Недополученные объемы молока и мяса компенсируют завозной продукцией, а также благодаря реализуемым проектам по созданию молочных и мясных ферм.
"Регион обеспечивает себя собственным производством по мясу на 63%, по молоку на 87%. Вместе с этим ежегодно около 37% мяса и 13% молока завозится из-за пределов области. Восстановление объемов производства молока, мяса и поголовья животных планируется к концу 2025 года. Кроме того, в 4-м квартале 2023 года в Зиминском районе планируют ввести в эксплуатацию новую молочно-товарную ферму на 200 голов коров.
Кроме этого, дополнительные объемы производства молока и мяса в 2024 году обеспечат 13 семейных животноводческих ферм, построенных на выданные министерством гранты", — добавил Илья Сумароков.
Для предотвращения заразного узелкового дерматита у сельскохозяйственных животных создан оперштаб под руководством заместителя председателя правительства региона Владимира Читоркина.