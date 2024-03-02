​О дипфейк-технологиях узнают школьники Хабаровского края в новом сезоне «Цифрового ликбеза»

Школьникам Хабаровского края стали доступны новые уроки всероссийского просветительского проекта в сфере кибербезопасности «Цифровой ликбез». Проект реализуется при поддержке Минпросвещения России и Минцифры России и помогает ребятам сформировать навыки цифровой грамотности. Это соответствует задачам президентского нацпроекта «Цифровая экономика», направленного на обеспечение цифровой безопасности и подготовки квалифицированных ИТ-кадров в России, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.
Как рассказали в министерстве образования и науки края, «Цифровой ликбез» включает в себя серию просветительских мультипликационных роликов и методических материалов для педагогов, которые на понятных примерах учат детей и взрослых азам цифровой грамотности и кибербезопасности.
Материалы сезона посвящены таким темам, как защита от мошенничества с использованием дипфейк-технологий, доксинга и кражи аккаунтов. Они включают в себя три мультипликационных видеоролика и методические материалы для педагогов. Благодаря видеороликам школьники смогут не только узнать о том, как безопасно вести себя в интернете, но и повысить уровень цифровой грамотности в доступном интерактивном формате.
Познакомиться с материалами и больше узнать о цифровой безопасности смогут школьники Хабаровского края, как дома онлайн, так и на занятиях в школах региона. Видеоролики доступны до 17 марта на сайте проекта.
Напомним, просветительский проект «Цифровой ликбез» реализуется уже второй учебный год. В течение года выходит несколько сезонов, каждый из которых организован с ведущими цифровыми компаниями. Среди партнеров проекта — Вконтакте (12+), Благотворительный фонд «Вклад в будущее», «Почта России», «Лаборатория Касперского».