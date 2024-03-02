​О дипфейк-технологиях узнают школьники Хабаровского края в новом сезоне «Цифрового ликбеза»

Материалы сезона посвящены таким темам, как защита от мошенничества с использованием дипфейк-технологий, доксинга и кражи аккаунтов. Они включают в себя три мультипликационных видеоролика и методические материалы для педагогов. Благодаря видеороликам школьники смогут не только узнать о том, как безопасно вести себя в интернете, но и повысить уровень цифровой грамотности в доступном интерактивном формате.