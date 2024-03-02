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Открытый урок в кадетском классе провели спасатели МЧС в Хабаровске

Десятиклассники задавали вопросы и примеряли защитные костюмы.
Источник: Комсомольская правда

Кадетам 52-ой школы Хабаровска рассказали о задачах гражданской обороны и первой помощи в рамках Всемирного дня ГО.

Десятиклассники услышали о задачах гражданской обороны и мероприятиях по защите населения в рамках Всемирного дня гражданской обороны от руководителя поисково-спасательного подразделения по работе с АХОВ Александра Настобурского и спасателя первого класса Дениса Петрова.

— Кадеты вспомнили основные правила оказания первой помощи в различных ситуациях, а также с интересом слушали, задавали много вопросов и с удовольствием примеряли защитные костюмы, — рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

В рамках Всемирного дня ГО открытые уроки прошли во многих учебных заведениях Хабаровского края.

образование
МЧС