Открытый урок в кадетском классе провели спасатели МЧС в Хабаровске

Кадетам 52-ой школы Хабаровска рассказали о задачах гражданской обороны и первой помощи в рамках Всемирного дня ГО.
Десятиклассники услышали о задачах гражданской обороны и мероприятиях по защите населения в рамках Всемирного дня гражданской обороны от руководителя поисково-спасательного подразделения по работе с АХОВ Александра Настобурского и спасателя первого класса Дениса Петрова.
— Кадеты вспомнили основные правила оказания первой помощи в различных ситуациях, а также с интересом слушали, задавали много вопросов и с удовольствием примеряли защитные костюмы, — рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
В рамках Всемирного дня ГО открытые уроки прошли во многих учебных заведениях Хабаровского края.