Подиумных моделей в эскорт не позовут — Анна Карпусь

Многие считают, что эскорт — это интим услуги, а на самом деле, это сопровождение в поездках, выход в свет молодых людей либо дам моделями. Но, по словам нашей героини, это всё около модельной истории. В Дубае, например, есть так называемые модельные тусовки. На модельные тусовки собираются девочки, которые не могут заработать в модельном бизнесе: они либо недостаточно хороши в этом бизнесе, либо у них каких-то вещей недостаточно для того, чтобы оставаться в моделях. Они не в том месте живут.