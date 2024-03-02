Рекордное число грантов получили ученые ТОГУ из Хабаровска

Всего после экспертизы будет поддержано 17 проектов.
Конкурс проводился по двум категориям проектов: для отдельных научных групп и малых отдельных научных групп. Всего из 44 регионов России поступило больше двух тысяч заявок.
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Всего после экспертизы будет поддержано 17 проектов.
Конкурс проводился по двум категориям проектов: для отдельных научных групп и малых отдельных научных групп. Всего из 44 регионов России поступило больше двух тысяч заявок.