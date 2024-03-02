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Рекордное число грантов получили ученые ТОГУ из Хабаровска

Ученые ТОГУ получили рекордное число одобренных заявок на грантовую поддержку от Российского научного фонда.

Всего после экспертизы будет поддержано 17 проектов.

Конкурс проводился по двум категориям проектов: для отдельных научных групп и малых отдельных научных групп. Всего из 44 регионов России поступило больше двух тысяч заявок.

наука