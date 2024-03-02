СМИ: украинские водители дают взятки польским фермерам за проезд через КПП без очереди

«1 тыс. злотых (примерно $250) с одной машины и едут без очереди. Первый случай зафиксировали вчера ночью, когда несколько десятков фур пересекли границу. Сегодня без очереди пыталась проехать еще одна коллега, все на львовских номерах», — приводит слова недовольных водителей украинское издание «Страна». При этом очередь со стороны Польши на КПП «Рава-Русская — Хребенне» растянулась на 28 км и продолжает увеличиваться. А на КПП «Медыка-Шегини» поляки, по данным издания, отказались пропускать все грузовики как на Украину, так и в Польшу.
В связи с блокадой границы резко возросла стоимость доставки грузов на Украину — перевозка 22 тонн из Гданьска в Киев, например, подорожала с €1,5 тыс. до €4 тыс.
С ноября 2023 года польские перевозчики и фермеры периодически проводят акции протеста, блокируя КПП на границе с Украиной. Очередная забастовка сельхозпроизводителей Польши против импорта украинской аграрной продукции объявлена по всей стране с 9 февраля по 10 марта. Аграрии требуют ограничить или полностью запретить ввоз дешевой сельхозпродукции с Украины, усилить поддержку национального животноводства, а также выражают несогласие со стратегией Евросоюза «Зеленый курс», предусматривающей достижение к 2050 году нулевых углеродных выбросов. Протест поддержан руководством Министерства сельского хозяйства и развития сельской местности Польши.