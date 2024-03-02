СМИ: украинские водители дают взятки польским фермерам за проезд через КПП без очереди

«1 тыс. злотых (примерно $250) с одной машины и едут без очереди. Первый случай зафиксировали вчера ночью, когда несколько десятков фур пересекли границу. Сегодня без очереди пыталась проехать еще одна коллега, все на львовских номерах», — приводит слова недовольных водителей украинское издание «Страна». При этом очередь со стороны Польши на КПП «Рава-Русская — Хребенне» растянулась на 28 км и продолжает увеличиваться. А на КПП «Медыка-Шегини» поляки, по данным издания, отказались пропускать все грузовики как на Украину, так и в Польшу.