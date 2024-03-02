В Мангистаускую область вернулись фламинго — СМИ

АЛМАТЫ, 2 мар — Sputnik. В Мангистаускую область вернулись фламинго. Порядка 5 тыс. экзотических птиц остановились на озере Караколь. Для них это транзитный пункт, передаёт «24KZ».
Отмечается, что здесь почти полвека назад был создан искусственный водоём, на котором фламинго отдохнут и наберут вес. Тут есть всё, что необходимо краснокнижным птицам для полноценного восстановления после длительного перелёта.
«Птицы прилетают к нам каждый год. Но их количество варьируется. Может прилететь тысяча птиц, а может, и пять тысяч. Весной они прибывают с юга — они возвращаются из Ирана и Туркменистана», — говорит Жалгас Устадов, руководитель отдела Устюртского государственного природного заповедника.
Карагие-Каракольский заказник, на территории которого расположено озеро Караколь, является местом сохранения редких видов животных. В зависимости от сезона, здесь насчитывается больше сотни видов птиц, 20 из которых занесены в «Красную книгу».