В Мангистаускую область вернулись фламинго — СМИ

«Птицы прилетают к нам каждый год. Но их количество варьируется. Может прилететь тысяча птиц, а может, и пять тысяч. Весной они прибывают с юга — они возвращаются из Ирана и Туркменистана», — говорит Жалгас Устадов, руководитель отдела Устюртского государственного природного заповедника.