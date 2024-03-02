Глава следкома Башкирии наградил мальчика, который спас сестренку от похитителя

Как рассказали в ведомстве, днем 5 февраля дети возвращались домой из школы. Рядом с их домом девочку за руку схватил мужчина в маске и попытался увести в неизвестном направлении. Аслан не испугался и вырвал девочку из его рук. Потом они побежали к подъезду своего дома и поднялись в квартиру, где их ждала мама. Они все ей рассказали, после чего родители обратились в полицию.